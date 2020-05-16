Барановичские школьники сократят выпускной вечер, а сэкономленные деньги направят медикам

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Совершить благородный поступок решили старшеклассники из Барановичей - ученики средней школы № 9. Учащиеся 11-го военно-патриотического класса сократят программу своего выпускного вечера, а сэкономленные деньги переведут на благотворительный счет медработникам.

Так, школьники присоединились к акции «Помоги медикам», которая проходит в городе, сообщает «Виртуальный Брест».

К слову, родители старшеклассников подержали ребят.

- Мы обсудили этот вопрос с родителями и единогласно решили, что можно в несколько другом формате, без лишней пышности провести выпускной вечер. А уже собранные деньги израсходовать на помощь медикам, - рассказала классный руководитель 11-го класса Ольга Полеева.