В Борисове нашли тело 45-летнего местного жителя с ножевыми ранениями: мужчину убили в гараже

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На окраине Борисова 14 мая стражи порядка обнаружили тело 45-летнего местного жителя с ножевыми ранениями.

В итоге был задержан 54-летний местный житель. Как выяснилось, трагедия произошла пару днями ранее - 11 мая в одном из гаражей. Подозреваемый, будучи нетрезвым, поссорился со знакомым и ударил его ножом, нанеся смертельные ранения. Через двое суток ночью мужчина вывез тело на другои конец улицы.

С подозреваемым проводятся следственные деи ствия, назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".