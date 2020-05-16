2020-05-16T18:38:47+03:00
Общество
КП Беларусь

У белоруса, который приехал на заработки на Сахалин, нашли коронавирус

Мужчина контактировал с заболевшим. В медучреждении у него выявили COVID-19
Евгений ПОПКО
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Белоруса, который контактировал с заболевшим, доставили в медучреждение. Там у него диагностировали COVID-19Белоруса, который контактировал с заболевшим, доставили в медучреждение. Там у него диагностировали COVID-19Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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На Сахалине заболел белорус, который приехал туда на заработки. Об этом сообщил 16 мая в своем телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

- Сегодня из лаборатории пришло подтверждение еще одного положительного анализа на коронавирус. Заболевание выявлено у жителя Беларуси, приехавшего на остров для работы. Как лицо близкого контакта с другим заболевшим он был сразу направлен в медучреждение. Теперь инфекция выявлена и у него самого, - сообщает губернатор.

Напомним, на 16 мая в Беларуси всего зарегистрировано 28 681 случай COVID-2019 (+951 за сутки). За весь период в стране умерло 160 человек, у которых диагностировали коронавирус (+4 за сутки).

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