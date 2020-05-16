Фотофакт: в борьбе с коронавирусом военные провели дезинфекцию больницы в Старых Дорогах

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Военнослужащие продолжают оказывать помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает Минобороны в своем Телеграм-канале. В минувшую пятницу, 15 мая, сводный отряд 8 бригады РХБ защиты под руководством капитана Дмитрия Башаримова провел дезинфекцию территории и внутренних помещений Стародорожской центральной районной больницы. На фото видно, что дезинфекция в том числе проводилась в здании поликлиники и стоматологическом кабинете.