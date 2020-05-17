2020-05-17T09:11:30+03:00
Политика
КП Беларусь

Стало известно, какая страна примет конкурс «Евровидение-2021»

Это снова Роттердам, и конкурс в этот раз уже будет «настоящим»
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Конкурс 2020 года прошел в необычном формате из-за пандемии коронавируса. Фото: eurovision.tv.Конкурс 2020 года прошел в необычном формате из-за пандемии коронавируса. Фото: eurovision.tv.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса 65-ый юбилейный конкурс «Евровидения» было решено проводить в цифровом формате. Участники выступали онлайн в формате шоу «Европа зажигает свет».

Специальное 2-часовое вещание шло в эфире студии 21 в Хилверсюме в Нидерландах и транслировалось по всему миру. Выступали прошедшие национальные отборы участники и конкурсанты разных лет. В конце выступления все исполнители вместе исполнили песню «Love Shine a Light», с которой в 1997 году победила группа «Katrina and the Waves».

Двухчасовое шоу «Европа зажигает свет» транслировалось по всему миру. Фото: eurovision.tv.

Двухчасовое шоу «Европа зажигает свет» транслировалось по всему миру. Фото: eurovision.tv.

Во время этого «выступления» стало известно, что конкурс 2021 года останется в Роттердаме (Нидерланды).

– Роттердам возвращается в качестве принимающего города «Евровидения» в 2021 году. Конкуср пройдет на площадках Ahoy Arena, – сообщили организаторы на официальном сайте проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прямой эфир шоу финала «Евровидение-2020».

Конкурс провели в формате шоу «Европа зажигает» (подробности).

Белорусские участники «Евровидение-2020».

Группа VAL: Любовный треугольник на сцене и обещание не рожать в прямом эфире (подробности).

Онлайн-концерты «Евровидение-2020» стартовали с 12 мая.

Первый полуфинал прошел на YouTube (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Евровидение»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Это лекарство, которое работает на 100%»: Американские ученые вывели антитело полностью блокирующие коронавирус
После продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер, предприниматель, основатель портала TUT.BY
Прогноз погоды в Беларуси на неделю с 18 по 24 мая: снова снег, дожди и только на юго-востоке теплее нормы
Российская вакцина от коронавируса может поступить в массовое производство уже в августе 2020 года
Стало известно, какая страна примет конкурс «Евровидение-2021»
Фотофакт: в борьбе с коронавирусом военные провели дезинфекцию больницы в Старых Дорогах
У белоруса, который приехал на заработки на Сахалин, нашли коронавирус
В Борисове нашли тело 45-летнего местного жителя с ножевыми ранениями: мужчину убили в гараже
Барановичские школьники сократят выпускной вечер, а сэкономленные деньги направят медикам
Милицейская собака Жак вывела на след преступников и раскрыла кражу