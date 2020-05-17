Стало известно, какая страна примет конкурс «Евровидение-2021»
«Комсомолка» уже сообщала о том, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса 65-ый юбилейный конкурс «Евровидения» было решено проводить в цифровом формате. Участники выступали онлайн в формате шоу «Европа зажигает свет».
Специальное 2-часовое вещание шло в эфире студии 21 в Хилверсюме в Нидерландах и транслировалось по всему миру. Выступали прошедшие национальные отборы участники и конкурсанты разных лет. В конце выступления все исполнители вместе исполнили песню «Love Shine a Light», с которой в 1997 году победила группа «Katrina and the Waves».
Двухчасовое шоу «Европа зажигает свет» транслировалось по всему миру. Фото: eurovision.tv.
Во время этого «выступления» стало известно, что конкурс 2021 года останется в Роттердаме (Нидерланды).
– Роттердам возвращается в качестве принимающего города «Евровидения» в 2021 году. Конкуср пройдет на площадках Ahoy Arena, – сообщили организаторы на официальном сайте проекта.
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