2020-05-17T09:32:23+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Российская вакцина от коронавируса может поступить в массовое производство уже в августе 2020 года

А испытывать на людях ее начнут уже через пару недель – в середине июня
Надежда БУТОВИЧ
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Минздрав России освобождает мощности для массового производства вакцины от COVID-19. Фото: Егор Алеев | ТАСС.Минздрав России освобождает мощности для массового производства вакцины от COVID-19. Фото: Егор Алеев | ТАСС.
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Стали известны сроки появления вакцины от COVID-19, произведенной в России. Об этом сообщает РБК ссылаясь на комментарий Александра Гинцбурга, директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, который он дал телеканалу «Россия 1».

– Я думаю, к концу лета. (…) В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану и не будет никаких неожиданностей, – дословно сказал Гинцбург в эфире.

От чего это зависит? Микробиологи надеются на то, что испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции сначала будут успешными на приматах, а затем уже и на людях. К слову, испытания на добровольцах планируют начать в институте уже в середине июня 2020 года.

Также ученые озадачены и другим вопросом: если вакцина будет, и она будет успешной, то у Минздрава России может не хватить мощностей, чтобы обеспечить массовое производство в достаточном количестве.

– Минздрав над этим думает, какие мощности можно освободить, чтобы максимально их загрузить производством вакцины, – уточнил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии, добавив, что для успешной борьбы с пандемий вакцина должна производиться в количестве «десятков миллионов».

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