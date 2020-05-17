2020-05-17T10:57:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогноз погоды в Беларуси на неделю с 18 по 24 мая: снова снег, дожди и только на юго-востоке теплее нормы

Май в Беларуси завершается прохладной погодой, из-за чего снизилась температура и отмечаются колебания уровня воды в реках [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за понижения уровня рек в некоторых городах Беларуси есть затруднения в работе речного транспорта.Из-за понижения уровня рек в некоторых городах Беларуси есть затруднения в работе речного транспорта.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Ранее «Комсомолка» уже рассказывала как в Беларуси 12 мая город Белорусской АЭС (и не только) засыпало снегом.

Но, представьте, это не все майские сюрпризы! Так синоптики сообщили, что в Беларуси и на следующей неделе, с 18 по 24 мая, небесная канцелярия может подсыпать снега.

На погоду в республике в ближайшую 7-дневку, как и неделей ранее, будут влиять прохладные воздушные массы с северо-западной Европы. При этом в первой половине недели ожидаются дожди и более низкая температура, что обусловлено балтийскими атмосферными фронтами.

– На понедельник, 18 мая, на большей части Беларуси ожидается сильный ветер с порывистыми усилениями до 15 – 21 метра в секунду, – предупредили в Белгидромете.

При этом в северных регионах страны с понедельника, 18 мая, по среду, 20 мая, включительно возможны даже ночные заморозки до -3 ниже ноля, возможен мокрый снег. Средняя температура по стране ночью в эти дни - +8; днем - +16-+18 тепла максимум.

К концу рабочей недели в четверг, 21 мая, и в пятницу, 22 мая, на погоду повлияют области высокого атмосферного давления – станет пасмурно и облачно, пойдут непродолжительные дожди, по утрам и ночью – туман. При этом ветер с порывами пока не пропадет. Средняя температура ночью – около +2 градусов, днем от 8 тепла до +15 по стране.

Чем порадуют выходные 23-24 мая? Ветер станет умеренным, с северо-запада придут влажные воздушные массы, дожди сохранятся. А на юго-востоке республики потеплеет на пару градусов – около +11 - +17 выше ноля.

Многих белорусов беспокоит состояние рек и озер в Беларуси из-за прошедшей бесснежной зимы.

– За последнюю неделю (Прим.: 11 – 17 мая) на большинстве белорусских рек сохранился рост уровня воды. Так в Жлобине на Днепре, в Бобруйске на Березине, в Славгороде и Гомеле на Соже значительно улучшились условия для функционирования речного транспорта. При этом неблагоприятные условия для речных видов транспорта сохраняются на Немане в Гродно. В ближайшие дни в бассейнах рек Западной Двины, Днепра и Сожа будет преобладать рост уровней воды, на остальных реках будут отмечаться небольшие колебания уровня воды. Температура воды снизилась, – уточнили синоптики.

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12 мая в Беларуси выпал снег!.

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