2020-05-17T14:51:00+03:00
Минск
КП Беларусь

После продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер, предприниматель, основатель портала TUT.BY

Семья попросила вместо цветов сделать пожертвования на борьбу с коронавирусом
Надежда БУТОВИЧ
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Юрий Зиссер был известным в Беларуси предпринимателем, общественным деятелем и меценатом. Фото: Вадим Замировский/tut.byЮрий Зиссер был известным в Беларуси предпринимателем, общественным деятелем и меценатом. Фото: Вадим Замировский/tut.by
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В Минске 17 мая после продолжительной болезни в возрасте 59 лет скончался предприниматель, общественный деятель и меценат Юрий Зиссер, известный широкой общественности как основатель портала TUT.BY и хостинга HOSTER.BY, написал tut.by.

Сообщается, что в связи с пандемией коронавируса и эпидемиологической ситуацией прощание с умершим пройдет в узком кругу. Поминальный вечер будет организован в Минске после завершения пандемии.

Семья Юрия Зиссера попросила почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19.

Юрий Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове, окончил Северо-Западный политехнический институт в Санкт-Петербурге. В восьмидесятые годы вслед за будущей женой культурологом Юлией Чернявской переехал в Минск.

Работал программистом в НИИ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, занимался научной деятельностью. В начале девяностых был программистом в кооперативе «Факел» в Тюменской области. В 1992 году, основав компанию «Надежные программы», разработал программу банковского ПО, используемую более чем в 100 финучреждениях Беларуси, России, Молдовы и Украины.

После обучения в США в 1999 году загорелся создать «белорусский Yahoo» - так стартовал портал tut.by. Юрий Зиссер страстно любил классическую музыку, увлекался джазом. Одно из его последних начинаний - восстановление органов Беларуси.

Редакция «Комсомольской правды» в Беларуси» выражает соболезнования родным и близким Юрия Зиссера в связи с тяжелой утратой.

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