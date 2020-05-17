2020-05-17T11:44:18+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

«Это лекарство, которое работает на 100%»: Американские ученые вывели антитело полностью блокирующие коронавирус

Найденное белковое соединение может «обволакивать вирус COVID-19 и выводить его из организма за 3 дня»
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Ученые считают, что антитело блокирующее коронавирус, эффективнее любых вакцин от COVID-19. Фото: предоставлено Sorrento Therapeutics.Ученые считают, что антитело блокирующее коронавирус, эффективнее любых вакцин от COVID-19. Фото: предоставлено Sorrento Therapeutics.
Изменить размер текста:

Сенсационное заявление ученых биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics (Калифорния, США) прозвучало в эфире телеканала Fox News.

Микробиологи сообщили, что ими обнаружено антитело, которое может полностью блокировать действие вируса COVID-19 и вывести его из организма за три дня.

Антитело-блокатор ученые назвали STI-1499. Данное белковое соединение обладает уникальной способностью обнаруживать коронавирус в человеческом организме, затем обволакивать вирус и выводить его из организма.

– Подчеркиваем, что это лекарство. Найденное решение, которое работает на 100 процентов, – прокомментировал Генри Джи, основатель калифорнийской компании.

На данный момент проведены только лабораторные испытания, что не позволяет начать разработку вакцины. Но специалисты уже заявляют, что при применении данного препарата в качестве лечения (Прим.: которое может быть доступно еще за несколько месяцев до того, как вакцина от коронавируса выйдет на рынок) возможно завершение карантина, так как нейтрализующее антитело в организме людей, полностью исключает необходимость социального дистанцирования.

– Когда антитело STI-1499 обволакивает коронавирус, предотвращая его проникновение в человеческую клетку, вирус дальше не может выжить. Если вирус не может проникнуть в клетку, он не может размножаться и в конечном итоге вымирает. Затем организм очищается от этого вируса, – резюмировал профессор.

Уже сейчас ученые предлагают использовать антитело, как профилактическую терапию, так как побочных эффектов у него не выявлено, и предполагают, что прививка антитела, может быть более эффективна, чем любая вакцина от коронавируса, которая может быть разработана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В России приступают к испытанию на добровольцах вакцины от коронавируса.

Запустить в производство ее планируют уже в августе 2020 года (подробности).

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ сообщил, что эпицентр пандемии коронавируса сместился на Восток Европы.

Среди стран, где сейчас бушует вирус, названы Россия, Беларусь, Украина и Казахстан (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Турция разрешила иностранцам въезд для лечения. Есть ли в списке Беларусь?
«Где находятся строители?»: на Брестчине почти слепой дедушка с палочкой оказался серийным вором
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 мая 2020 года: +969 заболевших и +5 умерших
«Сама дорога располагает погонять»: в Пинском районе после столкновения с комбайном мало что осталось от Audi
Доктор Комаровский о защитных перчатках во время коронавируса: «Вирус сохраняется и на голых руках, и на перчатках»
Ночью в Могилеве Nissan врезался в столб осветительной мачты: пострадали трое
«Это лекарство, которое работает на 100%»: Американские ученые вывели антитело полностью блокирующие коронавирус
После продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер, предприниматель, основатель портала TUT.BY
Прогноз погоды в Беларуси на неделю с 18 по 24 мая: снова снег, дожди и только на юго-востоке теплее нормы
Российская вакцина от коронавируса может поступить в массовое производство уже в августе 2020 года
Стало известно, какая страна примет конкурс «Евровидение-2021»
Фотофакт: в борьбе с коронавирусом военные провели дезинфекцию больницы в Старых Дорогах
У белоруса, который приехал на заработки на Сахалин, нашли коронавирус
В Борисове нашли тело 45-летнего местного жителя с ножевыми ранениями: мужчину убили в гараже
Барановичские школьники сократят выпускной вечер, а сэкономленные деньги направят медикам
Милицейская собака Жак вывела на след преступников и раскрыла кражу