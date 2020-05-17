«Это лекарство, которое работает на 100%»: Американские ученые вывели антитело полностью блокирующие коронавирус

Найденное белковое соединение может «обволакивать вирус COVID-19 и выводить его из организма за 3 дня»

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Сенсационное заявление ученых биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics (Калифорния, США) прозвучало в эфире телеканала Fox News.

Микробиологи сообщили, что ими обнаружено антитело, которое может полностью блокировать действие вируса COVID-19 и вывести его из организма за три дня.

Антитело-блокатор ученые назвали STI-1499. Данное белковое соединение обладает уникальной способностью обнаруживать коронавирус в человеческом организме, затем обволакивать вирус и выводить его из организма.

– Подчеркиваем, что это лекарство. Найденное решение, которое работает на 100 процентов, – прокомментировал Генри Джи, основатель калифорнийской компании.

На данный момент проведены только лабораторные испытания, что не позволяет начать разработку вакцины. Но специалисты уже заявляют, что при применении данного препарата в качестве лечения (Прим.: которое может быть доступно еще за несколько месяцев до того, как вакцина от коронавируса выйдет на рынок) возможно завершение карантина, так как нейтрализующее антитело в организме людей, полностью исключает необходимость социального дистанцирования.

– Когда антитело STI-1499 обволакивает коронавирус, предотвращая его проникновение в человеческую клетку, вирус дальше не может выжить. Если вирус не может проникнуть в клетку, он не может размножаться и в конечном итоге вымирает. Затем организм очищается от этого вируса, – резюмировал профессор.

Уже сейчас ученые предлагают использовать антитело, как профилактическую терапию, так как побочных эффектов у него не выявлено, и предполагают, что прививка антитела, может быть более эффективна, чем любая вакцина от коронавируса, которая может быть разработана.

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