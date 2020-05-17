2020-05-17T12:10:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ночью в Могилеве Nissan врезался в столб осветительной мачты: пострадали трое

Спасатели доставали водителя из машины с помощью специнструмента
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель "Ниссана" врезался в столб. Фото: МЧС.Водитель "Ниссана" врезался в столб. Фото: МЧС.
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Серьезное ДТП с тремя пострадавшими произошло в областном городе ночью с субботы на воскресенье, 17 мая. Об этом пресс-служба МЧС сообщила на официальном сайте.

Авария произошла в Могилеве около 00.15 часов. На улице Славгородское шоссе водитель легкового «Ниссана Мурано» не справился с управлением и въехал в осветительную мачту.

– В результате столкновения с опорой освещения в машине оказался заблокированным водитель легковушки. Пострадали и двое его пассажиров, но они смогли выбрать из авто самостоятельно. Для деблокировки водителя пришлось использовать специнструмент, – сообщили в пресс-службе.

Три человека пострадали в ДТП в Могилеве. Фото: МЧС.

Три человека пострадали в ДТП в Могилеве. Фото: МЧС.

Все три пострадавших в аварии человека были переданы медикам и госпитализированы в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

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Видеоролик с объяснениями опубликовали на сайте МВД (видео; подробности).

После аварии Mazda так и осталась висеть на столбе.

Правоохранители рассказали о ДТП в Гродно (подробности).

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