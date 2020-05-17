Ночью в Могилеве Nissan врезался в столб осветительной мачты: пострадали трое
Серьезное ДТП с тремя пострадавшими произошло в областном городе ночью с субботы на воскресенье, 17 мая. Об этом пресс-служба МЧС сообщила на официальном сайте.
Авария произошла в Могилеве около 00.15 часов. На улице Славгородское шоссе водитель легкового «Ниссана Мурано» не справился с управлением и въехал в осветительную мачту.
– В результате столкновения с опорой освещения в машине оказался заблокированным водитель легковушки. Пострадали и двое его пассажиров, но они смогли выбрать из авто самостоятельно. Для деблокировки водителя пришлось использовать специнструмент, – сообщили в пресс-службе.
Три человека пострадали в ДТП в Могилеве. Фото: МЧС.
Все три пострадавших в аварии человека были переданы медикам и госпитализированы в больницу.
По факту аварии проводится проверка.
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