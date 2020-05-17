Доктор Комаровский о защитных перчатках во время коронавируса: «Вирус сохраняется и на голых руках, и на перчатках»

Популярный медик ответил на вопрос: нужно ли во время пандемии COVID-19 носить медицинские перчатки? [видео]

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В эфире своего YouTube-канала украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф о необходимости медицинских перчаток в повседневной жизни во время пандемии.

В обращении доктор подчеркнул, что к нему приходит множество вопросов о том, нужны ли медицинские перчатки для защиты обычным людям. И пояснил, что когда в некоторых странах и городах, наличие перчаток является обязательным условием, чтобы человек мог выйти из дома – у перчаток есть один единственный плюс. Это спрятать отсутствие маникюра из-за закрытых во время карантина салонов красоты. А вот действительной защитной функции медицинских перчаток доктор не видит.

– Мы все уже знаем, что если на руке находится вирус, то есть мы этой рукой коснулись чьих-то соплей или слюней на какой-то поверхности, дверной ручке, предмете. И затем этой рукой мы прикоснемся к слизистой оболочке рта, носа или глаза – то таким образом возможно инфицирование. Если у нас на руку одета перчатка, и мы этой рукой коснулись «вируса», а затем этой же рукой в перчатке прикоснулись ко рту, носу или слизистой, то инфицирование произойдет с таким же точно успехом. Таким образом, вирус сохраняется на перчатках и передается через них, – подчеркнул доктор Комаровский.

Также медик напомнил, что медицинские резиновые перчатки придуманы «не для использования на всякий случай», а для того, чтобы защитить руки другого человека – медика от болезней, которые передаются с помощью крови.

И напомнил, что в перчатках высок риск принести вирус домой – так как многие не умеют их правильно снимать и утилизировать. Рядовому человеку нужно правильно мыть и дезинфицировать руки.

– Если перчатки стоят денег, никто не будет их выбрасывать, думая не о своем здоровье, а о том, чтобы к ним не прицепились проверяльщики! С эпидемиологической точки зрения медицинские перчатки – никому не нужны, а кроме того, это огромный вред для экологии и повод для коррупции, – резюмировал доктор.

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