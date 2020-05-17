«Сама дорога располагает погонять»: в Пинском районе после столкновения с комбайном мало что осталось от Audi

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие на автотрассе в Пинском районе попали легковушка и сельхозмашина, сообщили очевидцы в сообществе во ВКонтакте «Zello «Пинск ГАИ».

Авария произошла на региональной асфальтированной дороге, соединяющей деревни Лемешевичи и Хлябы.

– В субботу, 16 мая, на дороге столкнулись легковая «Ауди» и комбайн. После столкновения у иномарки сильно повреждена передняя часть. На месте аварии работали сотрудники ГАИ, – рассказали очевидцы.

В Пинском районе произошло ДТП с комбайном. Фото: ВКонтакте «Zello «Пинск ГАИ».

О состоянии водителя после столкновения пока не сообщается.

В комментариях под информацией о ДТП пинчане посочувствовали попавшим в аварию. Один из комментаторов напомнил: «За пару дней по Пинскому району столько страшных аварии произошло. Люди, куда вы спешите, вас дома ждут родные и близкие?!».

А вот другой комментатор «поддержал лихача»: «Дорога там мало того, что располагает погонять (сам грешу 110-120 там проезжаю), так она не в особо надлежащем состоянии».

Напоминаем автолюбителям, что соблюдая ПДД, они не подвергают жизни других участников дорожного движения опасности, сохраняют свои жизнь и здоровье.

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