2020-05-17T13:58:34+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 мая 2020 года: +969 заболевших и +5 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 мая 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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Прирост заболеваемости коронавирусом в Беларуси составляет около 900 - 950 человек ежесуточно.Прирост заболеваемости коронавирусом в Беларуси составляет около 900 - 950 человек ежесуточно.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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За прошедшие сутки в Беларуси зарегистрировано 969 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом Минздрав сообщил в официальном Telegram-канале.

Всего на воскресенье, 17 мая, в республике диагностирован коронавирус у 29 650 человек. Таким образом, в сравнении с данными за 16 мая это +969 новых пациентов с положительным тестом на COVID-19.

При этом, выздоровели и выписаны домой 9 тысяч 932 заболевших коронавирусом. С начала пандемии в Беларуси проведено 350 тысяч 515 тестов.

За время пандемии в стране скончались 165 пациентов с выявленным коронавирусом с рядом хронических заболеваний. За день до этого сообщалось о 160 умерших.

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Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 мая 2020 года: +969 заболевших и +5 умерших
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