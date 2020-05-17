2020-05-17T14:11:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Где находятся строители?»: на Брестчине почти слепой дедушка с палочкой оказался серийным вором

Пенсионер заходил в офис и воровал кошельки из незапертых кабинетов
Надежда БУТОВИЧ
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В киноремейке «Уйти красиво» (2017 год) друзья-пенсионеры задумали напоследок ограбить банк, где «сгорели» их пенсии. Фото: my-hit.org.В киноремейке «Уйти красиво» (2017 год) друзья-пенсионеры задумали напоследок ограбить банк, где «сгорели» их пенсии. Фото: my-hit.org.
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О необычных случаях карманного воровства рассказали правоохранители ресурсу «Вечерний Брест».

Так на скамью подсудимых в Бресте попал «пенсионер с тросточкой». С виду неприметный дедушка оказался профессиональным серийным вором, и вот как он попался.

Известно, что в Бресте злоумышленник совершенно беспрепятственно смог зайти в здание Областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Там он прошел в незакрытый кабинет и забрал женский кошелек.

– В коридоре «дедушку» остановил один из сотрудников, но он сделал вид, что ничего не слышит, ушел. Украденное портмоне выбросил в ближайшую урну, рядом с парикмахерской. Правда, забыв достать 101 рубль, деньги просмотрел из-за плохого зрения, – пояснили правоохранители.

Затем след старика-разбойника нашли в Жабинке. Здесь «дедушка с палочкой» пришел в бытовку конторы Жабинковской дистанции путей.

– У сотрудницы пенсионер спросил, где находятся железнодорожные строители? А когда она отвлеклась, украл кошелек с 16 белорусскими рублями и 6 долларами, – рассказали во время суда.

Задержали пожилого вора на железнодорожном вокзале Пинска.

– В преступлениях пенсионер сознался, его вину подтвердили также и камеры видеонаблюдения парикмахерской, где он выбросил украденный кошелек, и обменника, где он поменял доллары на рубли. Неприметный дедушка оказался вором с «солидным криминальным прошлым». Суд приговорил его к 2,5 года заключения, – пояснила Марина Тарасюк, старший помощник прокурора Бреста.

Обвиняемый обжаловал приговор, посчитав его слишком суровым.

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