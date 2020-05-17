2020-05-17T14:40:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Турция разрешила иностранцам въезд для лечения. Есть ли в списке Беларусь?

Пересекать границу смогут только пациенты с отрицательными результатами теста на коронавирус
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Турция постепенно начинает открывать границы.Турция постепенно начинает открывать границы.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Турция открывает границы для иностранцев. Правда, пока только для лечения. С 20 мая гражданам 31 страны будет разрешено приезжать в медицинские учреждения Турции.

Как сообщает агентство Anadolu, разрешение действительно для граждан Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании, Нидерландов.

В списке стран, опубликованном агентством, Беларуси нет. Однако список стран здесь неполный - из 31 страны перечислено 17. Полной информации пока нет.

Пересекать границу с Турцией смогут только пациенты с отрицательными результатами теста на коронавирус. Есть список услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология и другие.

На 17 мая новости о коронавирусе в Турции такие: всего выявлено больше 148 тысяч зараженных. Из них 4096 человека умерли, выздоровели более 108 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У белоруса, который приехал на заработки на Сахалин, нашли коронавирус (подробнее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Турция разрешила иностранцам въезд для лечения. Есть ли в списке Беларусь?
«Где находятся строители?»: на Брестчине почти слепой дедушка с палочкой оказался серийным вором
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 мая 2020 года: +969 заболевших и +5 умерших
«Сама дорога располагает погонять»: в Пинском районе после столкновения с комбайном мало что осталось от Audi
Доктор Комаровский о защитных перчатках во время коронавируса: «Вирус сохраняется и на голых руках, и на перчатках»
Ночью в Могилеве Nissan врезался в столб осветительной мачты: пострадали трое
«Это лекарство, которое работает на 100%»: Американские ученые вывели антитело полностью блокирующие коронавирус
После продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер, предприниматель, основатель портала TUT.BY
Прогноз погоды в Беларуси на неделю с 18 по 24 мая: снова снег, дожди и только на юго-востоке теплее нормы
Российская вакцина от коронавируса может поступить в массовое производство уже в августе 2020 года
Стало известно, какая страна примет конкурс «Евровидение-2021»
Фотофакт: в борьбе с коронавирусом военные провели дезинфекцию больницы в Старых Дорогах
У белоруса, который приехал на заработки на Сахалин, нашли коронавирус
В Борисове нашли тело 45-летнего местного жителя с ножевыми ранениями: мужчину убили в гараже
Барановичские школьники сократят выпускной вечер, а сэкономленные деньги направят медикам
Милицейская собака Жак вывела на след преступников и раскрыла кражу