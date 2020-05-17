Турция разрешила иностранцам въезд для лечения. Есть ли в списке Беларусь?

Пересекать границу смогут только пациенты с отрицательными результатами теста на коронавирус

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Турция открывает границы для иностранцев. Правда, пока только для лечения. С 20 мая гражданам 31 страны будет разрешено приезжать в медицинские учреждения Турции.

Как сообщает агентство Anadolu, разрешение действительно для граждан Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании, Нидерландов.

В списке стран, опубликованном агентством, Беларуси нет. Однако список стран здесь неполный - из 31 страны перечислено 17. Полной информации пока нет.

Пересекать границу с Турцией смогут только пациенты с отрицательными результатами теста на коронавирус. Есть список услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология и другие.

На 17 мая новости о коронавирусе в Турции такие: всего выявлено больше 148 тысяч зараженных. Из них 4096 человека умерли, выздоровели более 108 тысяч.

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