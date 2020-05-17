"На вид 17 лет, волосы светло-русые": милиция ищет девушку, которая пропала в Орше

Елизавета была в черной куртке и синих джинсах с прорезями на коленях.

Елизавета Исаченко ушла из общежития и не вернулась

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Елизавета Исаченко пропала в субботу, 16 мая. Она ушла из общежития Оршанского государственного аграрного колледжа и до сих пор о её местонахождении ничего не известно. Теперь девушку ищет милиция.

На вид Елизавете 17 лет. Рост - примерно 160-165 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы светло-русые.

Девушка была одета в удлиненную куртку черного цвета, джинсы синего цвета с прорезями на коленях и белые кроссовки.

Если у вас есть информация о месте нахождения Елизаветы, сообщите в Оршанское РУВД по телефонам: 8 (029) 766-60-42, 8 (0216)51-88-26 или по номеру 102.

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