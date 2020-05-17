2020-05-17T15:11:18+03:00
Общество
КП Беларусь

"На вид 17 лет, волосы светло-русые": милиция ищет девушку, которая пропала в Орше

Елизавета Исаченко ушла из общежития и не вернулась
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Елизавета была в черной куртке и синих джинсах с прорезями на коленях.Елизавета была в черной куртке и синих джинсах с прорезями на коленях.
Изменить размер текста:

Елизавета Исаченко пропала в субботу, 16 мая. Она ушла из общежития Оршанского государственного аграрного колледжа и до сих пор о её местонахождении ничего не известно. Теперь девушку ищет милиция.

На вид Елизавете 17 лет. Рост - примерно 160-165 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы светло-русые.

Девушка была одета в удлиненную куртку черного цвета, джинсы синего цвета с прорезями на коленях и белые кроссовки.

Если у вас есть информация о месте нахождения Елизаветы, сообщите в Оршанское РУВД по телефонам: 8 (029) 766-60-42, 8 (0216)51-88-26 или по номеру 102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На улицу с первого этажа выбрасывали подушки и одеяла». В Минске годовалая девочка стояла на карнизе окна - ее спасли соседи (подробнее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"С его стадией и формой болезни он прожил четыре года... Это было чудом". Жена Юрия Зиссера рассказала о его болезни
"Мы обязаны пойти на этот риск". Италия выходит из карантина, а Франция критикует ее за это
Фотофакт: майского снеговика слепили под Поставами
Минздрав назвал сайты аптек, которым разрешена доставка лекарств
"Возможны падения деревьев и обрушения крыш". 18 мая - штормовое предупреждение
"На вид 17 лет, волосы светло-русые": милиция ищет девушку, которая пропала в Орше
Турция разрешила иностранцам въезд для лечения. Есть ли в списке Беларусь?
«Где находятся строители?»: на Брестчине почти слепой дедушка с палочкой оказался серийным вором
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 мая 2020 года: +969 заболевших и +5 умерших
«Сама дорога располагает погонять»: в Пинском районе после столкновения с комбайном мало что осталось от Audi
Доктор Комаровский о защитных перчатках во время коронавируса: «Вирус сохраняется и на голых руках, и на перчатках»
Ночью в Могилеве Nissan врезался в столб осветительной мачты: пострадали трое
«Это лекарство, которое работает на 100%»: Американские ученые вывели антитело полностью блокирующие коронавирус
После продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер, предприниматель, основатель портала TUT.BY
Прогноз погоды в Беларуси на неделю с 18 по 24 мая: снова снег, дожди и только на юго-востоке теплее нормы
Российская вакцина от коронавируса может поступить в массовое производство уже в августе 2020 года
Стало известно, какая страна примет конкурс «Евровидение-2021»
Фотофакт: в борьбе с коронавирусом военные провели дезинфекцию больницы в Старых Дорогах
У белоруса, который приехал на заработки на Сахалин, нашли коронавирус
В Борисове нашли тело 45-летнего местного жителя с ножевыми ранениями: мужчину убили в гараже
Барановичские школьники сократят выпускной вечер, а сэкономленные деньги направят медикам
Милицейская собака Жак вывела на след преступников и раскрыла кражу