2020-05-17T16:05:18+03:00
Общество
КП Беларусь

"Возможны падения деревьев и обрушения крыш". 18 мая - штормовое предупреждение

В понедельник ожидается усиление ветра до 15-21 м/с
Ирина ВЕТРОВА
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Ожидается мощный ветер.Ожидается мощный ветер.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода продолжает капризничать. Синоптики предупреждают: 18 мая в Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-21 м/с.

В МЧС напоминают, что из-за мощного ветра возможны обрывы линий связи и электропередач, отключения электроэнергии, обрушения слабо укрепленных крыш и сооружений, падения деревьев.

Специалисты МЧС накануне штормового предупреждения рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, машину ставить в гараж, или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице нужно обходить по возможности шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, не стоять под деревьями и у сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, линий электропередач и других.

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