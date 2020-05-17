Фотофакт: майского снеговика слепили под Поставами

Пару дней назад в городском поселке Лынтупы, что на Витебщине, прошлась снежная буря

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Фото майского снеговика опубликовал на своей странице в "Фэйсбуке" эколог, региональный координатор экодвижения "Зелёный Дозор" Игорь Пастухов. Как рассказал "Комсомолке" мужчина, снеговик был слеплен в городском поселке Лынтупы, что в Поставском райне. Пару дней назад здесь прошлась снежная буря. С остатков этой бури и было решено слепить снеговика посреди поля с одуванчиками.

- Cнеговика слепил вместе с сыном Матвеем, - говорит Игорь Пастухов.

К слову, во время бури в дом к Игорю залетел погреться снегирь.