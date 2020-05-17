2020-05-17T16:38:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав назвал сайты аптек, которым разрешена доставка лекарств

Это могут делать 29 организаций
Ирина ВЕТРОВА
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Аптекам разрешили доставку лекарств.Аптекам разрешили доставку лекарств.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Стали известны адреса сайтов, где можно заказывать лекарства в Беларуси. Всего на это имеют право 29 организаций, сообщает belta.by.

В список вошли "СпецАфармация" (www.alfaapteka.by), "Беролина" (www.berolina.by, www.berolina.su), "Компания "Интерфарм" (www.alfaapteka.by), "Медфарм" (www.mogilev.apteka-adel.by), "Фарммаркет" (www.vitebsk.apteka-adel.by), "Аленфарм-плюс" (www.alfaapteka.by). В перечне также "Амадей" (www.gomel.apteka-adel.by), "Аптека №53" (www.аптекарь.бел), "Аптека-63" (www.аптекарь.бел).

Также в этот перечень организаций попали "Меджел" (www.alfaapteka.by), "СалюсЛайн" (www.alfaapteka.by), "Аптекарь" (www.аптекарь.бел), "Беллерофон" (www.alfaapteka.by), "Виватон плюс" (www.grodno-brest.apteka-adel.by), "ГаленаФарм" (www.alfaapteka.by), "Доктор Таир" (www.kakvapteke.by).

Кроме того, в списке есть "Здоровое решение" (www.fito.by), "Интерофицина плюс" (www.remedika.by), "Искамед" (www.iskamed.by), "Комповид" (www.shop.l-a.by, www.l-a.by), "ЛКЛ" (www.remedika.by), "Не Ска" (www.shop.l-a.by, www.l-a.by), "Партнер Медитек" (www.shop.l-a.by, www.l-a.by), "Ростора" (www.аптекарь.бел), "Табина" (www.alfaapteka.by), "Фарммаркет-плюс" (www.minsk.apteka-adel.by), "Фитобел" (www.shop.l-a.by, www.l-a.by), "Новамедика" (www.novmed.by), "Медвакс" (www.aptekatut.by).

Этот список определен постановлением Совмина от 14 мая 2020 года №285.

Продажа в интернете лекарств без рецепта врача, разрешена временно, до 1 июля 2020 года.

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