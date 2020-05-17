"Мы обязаны пойти на этот риск". Италия выходит из карантина, а Франция критикует ее за это

С 3 июня в Италию будут пускать туристов из стран ЕС

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Власти Италии приняли решение о новом этапе смягчения карантина. С понедельника здесь открываются магазины, кафе, парикмахерские и музеи, сообщает euronews.com.

- Мы обязаны пойти на этот риск. Иначе страна никогда не откроется. Нам придется только сидеть и ждать, когда же появится вакцина, когда ее смогут получить наши граждане. Мы не можем себе этого позволить, - прокомментировал премьер-министр Джузеппе Конте.

А с 3 июня в Италию будут пускать туристов из стран ЕС. Сообщается, что им не придется "садиться" на карантин. До этого сообщалось, что изолироваться на две недели нужно будет всем прибывающим в Испанию.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подверг критике такое решение итальянских властей.

- Необходима координация действий на уровне ЕС, особенно в том, что касается Шенгенской зоны. Мы должны проявлять солидарность. Ни односторонние меры, принятые на этой неделе Испанией, ни сегодняшнее решение итальянских властей не отвечают нашим ожиданиям, - подчеркнул он.

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