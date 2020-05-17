2020-05-17T18:01:29+03:00
Общество
КП Беларусь

"С его стадией и формой болезни он прожил четыре года... Это было чудом". Жена Юрия Зиссера рассказала о его болезни

Юлия Чернявская написала трогательный пост о своем муже
Ирина ВЕТРОВА
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Юрий Зиссер умер в 59 лет. Фото: tut.byЮрий Зиссер умер в 59 лет. Фото: tut.by
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17 мая в возрасте 59 лет умер предприниматель, общественный деятель и меценат Юрий Зиссер, известный как основатель портала TUT.BY.

"Моего Юры больше нет. Это невозможно, - написала на своей странице в сети Фейсбук Юлия Чернявская, жена Юрия Зиссера. - Но то, что с его стадией и формой болезни он прожил четыре года, еще более невозможно. Это было чудом, удивлявших врачей. Да, он такой! Он оптимист, жизнелюб и герой. Я горжусь им, как гордилась 34 года и еще 15 дней. И буду гордиться всегда".

Юлия Чернявская написала о том, что в связи с пандемией коронавируса похороны не будут открытыми:

"Хотя Юра умер от рака, он долго лежал в больнице, а больниц без вируса сейчас не бывает. Не хочется подвергать никого опасности".

Но после окончания эпидемии семья планирует провести красивый вечер памяти Юрия Зиссера.

Редакция "Комсомолки" выражает соболезнования родным и близким Юрия Анатольевича.

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