2020-05-18T09:29:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Шесть человек погибли в страшном ДТП в Борисовском районе

Расследование аварии координировал глава Следственного комитета [фото; видео]
Надежда БУТОВИЧ
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"Рено" выехало на встречку, толкнулось с кроссовером и автопоездом. Фото: СК."Рено" выехало на встречку, толкнулось с кроссовером и автопоездом. Фото: СК.
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Жуткая авария с шестью погибшими произошла на трассе М1 направлением Брест - Минск - граница России в воскресенье, 17 мая. Об этом пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном Telegram.

Водитель "Рено" въехал во встречную "Джили". Фото: СК.

Водитель "Рено" въехал во встречную "Джили". Фото: СК.

ДТП случилось в пределах Борисовского района, на 461-м километре автомагистрали. На дороге около 20.00 столкнулись сразу несколько автомобилей.

- Около восьми часов вечера на трассе 30-летний водитель «Рено», который ехал в сторону России, потерял управление и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась со встречной «Джили» и автопоездом «ДАФ». В результате столкновения погибли шесть человек: водитель и пассажиры «Рено», - предварительно сообщили в СК.

Расследование координировал Иван Носкевич, председатель Следственного комитета. Фото: СК.

Расследование координировал Иван Носкевич, председатель Следственного комитета. Фото: СК.

На месте аварии работали следователи, специалисты передвижной криминалистической лаборатории, ГАИ и спасатели. Уточняется, что работу следственной группы на месте происшествия координировал Иван Носкевич, глава СК Беларуси.

По факту ДТП с шестью погибшими возбуждено уголовное дело. Фото: СК.

По факту ДТП с шестью погибшими возбуждено уголовное дело. Фото: СК.

Следователи устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть шести человек. Видео с места аварии опубликовала пресс-служба МВД.

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