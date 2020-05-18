2020-05-18T09:27:44+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Эстония закрывает авиасообщение с Беларусью как со страной с высоким риском заражения COVID-19

Это продлится, пока в нашей стране не улучшится эпидемиологическая обстановка
Надежда БУТОВИЧ
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Правительство Эстонии запретило вылеты в страны с высоким уровнем заболеваемости на душу населения. Фото: mkm.ee.Правительство Эстонии запретило вылеты в страны с высоким уровнем заболеваемости на душу населения. Фото: mkm.ee.
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Из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией правительство Эстонии приняло решение закрыть авиасообщение со странами с высоким процентом заболеваемости среди населения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций Эстонии на официальном сайте.

Так, с понедельника, 18 мая, запрещены полеты из Эстонии в Англию, Россию, Швецию, Бельгию, Данию, Турцию и Беларусь - страны, где высок риск заражения COVID-19, по мнению эстонских властей. Правда, правительство оставило для Минска одно небольшое исключение: запрет вступит в силу на неделю позже, с 24 мая, так как 23-го числа через Беларусь в Таллинн будет возвращаться группа эстонских граждан.

При этом уже с 19 мая будет налажено авиасообщение Эстонии с Германией, Польшей, Норвегией, Австрией, Латвией, Литвой и, предполагается, с Данией в ближайшее время.

Критерием для объявления страны как «неопасной» стало следующее условие: 25 и менее инфицированных коронавирусом на 100 тысяч человек населения за последние 14 дней.

Также в ночь на 18 мая в Эстонии был снят режим чрезвычайного положения и началось постепенно смягчение карантинных мер. При этом обязательное правило социального дистанцирования «2+2» (два человека в двух метрах от двух других человек) пока не отменяется.

Подписанный запрет на полеты будет действовать по 7 июня включительно, до пересмотра обстановки.

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