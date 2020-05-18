Фотофакт. В Минске Mitsubishi не пропустил скорую с включенными маячками

Изменить размер текста: A A

В серьезное дорожно-транспортное происшествие в Минске ночью на понедельник, 18 мая, попали легковой «Митсубиси» и карета скорой помощи. Об этом пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в официальном аккаунте в Telegram.

Авария произошла в позднее время на проспекте Дзержинского.

- Машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками ехала от проспекта Любимова по Дзержинского в центр города. Водитель скорой пересекал перекресток на красный запрещающий сигнал светофора, в этот момент и произошло столкновение с легковой «Митсубиси». Иномарка ехала по улице Семашко в сторону улицы Голубева, - предварительно прокомментировали в Госавтоинспекции.

В ГАИ пока не сообщают о пострадавших в ДТП со "скорой". Фото: ГАИ Минск.

Во время столкновения опрокинулись оба автомобиля, о пострадавших пока не сообщается.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося ДТП.

Как позже сообщили в ГАИ, в момент аварии 33-летний водитель «Митсубиси» был за рулем пьяным. После ДТП он попал в больницу, его 51-летнему пассажиру тоже потребовалась помощь медиков, после чего его отпустили домой.

Пострадали также и те, кто ехал в «скорой»: двум пассажирам и водителю, после оказания медпомощи госпитализация не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На трассе М1 в страшной аварии погибли 6 человек.

Водитель «Рено» и 5 его пассажиров попали в смертельное ДТП в Борисовском районе (подробности).

Под Пинском водитель «Ауди» хотел погонять и врезался в комбайн.

ГАИ разбирается в обстоятельствах ДТП (подробности).