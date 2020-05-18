Австралия призвала мир провести расследование причин пандемии: ее поддержали более 115 стран

Об этом сообщают информагентства со ссылкой на австралийского премьер-министра и главу МИД

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В понедельник, 18 мая, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон озвучил призыв Австралии к другим странам инициировать расследование причин мировой пандемии COVID-19, транслирует ТАСС сообщение издания The Australian.

При этом австралийский премьер подчеркнул, что целью расследования являются не «поиски виновных для предъявления обвинений, а только стремление предотвратить другую пандемию».

Сообщается, что призыв к «расследованию коронавируса», со слов Марис Пейн, главы МИД Австралии, поддержали свыше 110 государств по всему миру.

- Возникла необходимость независимой оценки произошедшего (во время вспышки коронавирусной инфекции. - Ред.). Это нужно для того, чтобы извлечь уроки, избежать аналогичных катастроф в будущем и защитить мировую систему здравоохранения, - подчеркнула Пейн.

Известно, что первыми призыв, озвученный в Канберре, поддержали такие крупные мировые лидеры и государства, как Россия, Англия, Канада, Япония, Индия и Индонезия, Новая Зеландия и все страны Евросоюза (27 государств. - Ред.). После присоединяя к «пакту о коронавирусе» ряда стран Африки общее число государств, голосующих за расследование пандемии, составило 116 .

О том, будет ли оно проведено, решится во время 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет в течение двух дней, 18 - 19 мая, в виртуальном формате.

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