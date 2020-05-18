Почти как у Александра Лукашенко: в инициативной группе Виктора Бабарико заявлены больше 9 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Экс-председатель правления заявил, что хочет участвовать в президентской гонке за несколько дней до окончания регистрации кандидатов. 15 мая банкир принес документы в ЦИК. Когда у него спросили: идете на выборы за властью? Виктор Дмитриевич ответил: иду на выборы, чтобы избраться президентом.

17 мая Виктор Бабарико в своем телеграм-канале рассказал, что в его инициативной группе почти 9500 человек.

- Вот и подходит к завершению безумно вдохновляющая неделя формирования инициативной группы. Нас почти 9500, - написал Бабарико. - Это крупнейшая инициативная группа независимого кандидата в Беларуси. И эту страницу истории нашей страны написали вы! Огромное спасибо!!!

Виктор Бабарико сообщил, чо 18 мая несет в ЦИК новые данные. Когда он подавал документы, количество участников в инициативной группе было меньше - 5600.

Из всех кандидатов в кандидаты (а их в этом году больше 50. Даже глава Центризберкома Лидия Ермошина удивилась!) 9 с лишним тысяч - это самая большая цифра участников. На втором месте депутат Палаты представителей и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич: в его команде более 4000 человек.

У Александра Лукашенк в инициативной группе заявлено 11 тысяч человек.