2020-05-18T10:07:46+03:00
Минск
КП Беларусь

Госавтоинспекция с 18 мая усиливает контроль на дорогах Минска

Правоохранители проверят пассажирских перевозчиков в рамках акции «Автобус»
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
ГАИ проверит соблюдение правил водителями автобус, маршрутчиками и таксистами.ГАИ проверит соблюдение правил водителями автобус, маршрутчиками и таксистами.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

С начала 2020 года в Минске по вине водителей автотранспорта, связанного с пассажирскими перевозками, произошло 7 ДТП, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, проинформировали в пресс-службе УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Для повышения безопасности на дорогах столичная милиция проведет ряд контрольно-профилактических мероприятий в рамках акции «Автобус». Стартует спецоперация в Минске с понедельника, 18 мая, и продлится по среду, 27 мая, включительно.

Что будет на контроле?

Инспекторы проконтролируют соблюдение водителями общественного транспорта ПДД, в том числе маршрутных такси, безопасное выполнение перевозок с соблюдением нормативно-правовых актов, пользование видео-, фото- и другими гаджетами, техническое состояние транспорта.

- Самые частые нарушения, которые допускают водители пассажирского транспорта: превышение скоростного режима, проезд на красный, нарушение правил выполнения маневров и обгона, неправильное расположение ТС на проезжей части автодорог, пользование мобильниками во время вождения. Все это особенно пристально будет отслеживаться во время профилактических мероприятий, - пояснили в ГАИ Минска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Авария со скорой в Минске.

Водитель легковушки не пропустил карету скорой помощи, которая ехала на красный сигнал светофора с включенными маячками (подробности).

Шесть погибших в ДТП на М1 под Борисовом.

СК расследует причины аварии (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Белпочта» повышает тарифы на пересылку международных почтовых отправлений из-за коронавируса
Во Франции готовы объявить график возобновления работы туристического сектора
В Минске ветром сорвало остановку - она упала на троллейбус. Пострадала пассажир
Курс валют в Беларуси на 18 мая: торги начались с удешевления доллара, евро и рубля РФ
«Коронавирус не сможет повлиять на работу нашего рынка»: в Лунинце во время пандемии готовы начать торговлю
«Более 120 переболевших коронавирусом сдали плазму, а хотели 200». Медик рассказал, почему не все желающие могут стать донорами
ВОЗ о распылении дезинфекторов на улицах, в больницах и помещениях: «Это неэффективно и опасно!»
Погода 18 мая в Беларуси: до 15 градусов тепла, сильный ветер и оранжевый уровень опасности
Госавтоинспекция с 18 мая усиливает контроль на дорогах Минска
Почти как у Александра Лукашенко: в инициативной группе Виктора Бабарико заявлены больше 9 тысяч человек
Австралия призвала мир провести расследование причин пандемии: ее поддержали более 115 стран
Фотофакт. В Минске Mitsubishi не пропустил скорую с включенными маячками
Эстония закрывает авиасообщение с Беларусью как со страной с высоким риском заражения COVID-19
Шесть человек погибли в страшном ДТП в Борисовском районе
"С его стадией и формой болезни он прожил четыре года... Это было чудом". Жена Юрия Зиссера рассказала о его болезни
"Мы обязаны пойти на этот риск". Италия выходит из карантина, а Франция критикует ее за это