Госавтоинспекция с 18 мая усиливает контроль на дорогах Минска

Изменить размер текста: A A

С начала 2020 года в Минске по вине водителей автотранспорта, связанного с пассажирскими перевозками, произошло 7 ДТП, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, проинформировали в пресс-службе УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Для повышения безопасности на дорогах столичная милиция проведет ряд контрольно-профилактических мероприятий в рамках акции «Автобус». Стартует спецоперация в Минске с понедельника, 18 мая, и продлится по среду, 27 мая, включительно.

Что будет на контроле?

Инспекторы проконтролируют соблюдение водителями общественного транспорта ПДД, в том числе маршрутных такси, безопасное выполнение перевозок с соблюдением нормативно-правовых актов, пользование видео-, фото- и другими гаджетами, техническое состояние транспорта.

- Самые частые нарушения, которые допускают водители пассажирского транспорта: превышение скоростного режима, проезд на красный, нарушение правил выполнения маневров и обгона, неправильное расположение ТС на проезжей части автодорог, пользование мобильниками во время вождения. Все это особенно пристально будет отслеживаться во время профилактических мероприятий, - пояснили в ГАИ Минска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Авария со скорой в Минске.

Водитель легковушки не пропустил карету скорой помощи, которая ехала на красный сигнал светофора с включенными маячками (подробности).

Шесть погибших в ДТП на М1 под Борисовом.

СК расследует причины аварии (подробности).