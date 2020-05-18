Госавтоинспекция с 18 мая усиливает контроль на дорогах Минска
С начала 2020 года в Минске по вине водителей автотранспорта, связанного с пассажирскими перевозками, произошло 7 ДТП, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, проинформировали в пресс-службе УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
Для повышения безопасности на дорогах столичная милиция проведет ряд контрольно-профилактических мероприятий в рамках акции «Автобус». Стартует спецоперация в Минске с понедельника, 18 мая, и продлится по среду, 27 мая, включительно.
Что будет на контроле?
Инспекторы проконтролируют соблюдение водителями общественного транспорта ПДД, в том числе маршрутных такси, безопасное выполнение перевозок с соблюдением нормативно-правовых актов, пользование видео-, фото- и другими гаджетами, техническое состояние транспорта.
- Самые частые нарушения, которые допускают водители пассажирского транспорта: превышение скоростного режима, проезд на красный, нарушение правил выполнения маневров и обгона, неправильное расположение ТС на проезжей части автодорог, пользование мобильниками во время вождения. Все это особенно пристально будет отслеживаться во время профилактических мероприятий, - пояснили в ГАИ Минска.
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