Погода 18 мая в Беларуси: до 15 градусов тепла, сильный ветер и оранжевый уровень опасности

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Погоду 18 мая тяжело назвать весенней. Те, кто отправился на работу, уже успели оценить дождь и ветер. Все как и обещали синоптики: до 15 градусов тепла, сильный ветер, оранжевый уровень опасности. Такие прогнозы давал Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Еще в Белгидромете сказали, что преобладать 18 мая будет облачная погода. На большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный 6 - 11 м/с, на большей части страны ожидаются порывы до 15 - 21 м/с.