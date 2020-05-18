2020-05-18T10:51:08+03:00
Здоровье
КП Беларусь

ВОЗ о распылении дезинфекторов на улицах, в больницах и помещениях: «Это неэффективно и опасно!»

Специалисты Всемирной организации опубликовали доклад об уборке и дезинфекции в контексте пандемии COVID-19
Надежда БУТОВИЧ
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Ручная обработка тряпкой, пропитанной дезраствором, по мнению ВОЗ, эффективнее распыления дезинфекторов.Ручная обработка тряпкой, пропитанной дезраствором, по мнению ВОЗ, эффективнее распыления дезинфекторов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Специалисты ВОЗ назвали неэффективным такой способ борьбы с нераспространением коронавируса, как дезинфекция. Это говорится в докладе, опубликованном на сайте организации who.int.

Почему представители ВОЗ заявляют, что распыление дезинфекционных составов не помогает остановить COVID-19?

- Метод распыления дезинфекторов в больницах и зданиях является малодейственным и даже небезопасным. Во время распыления в помещениях так или иначе остаются зоны, которые не достигает необходимая доза вещества. Кроме того, после контакта с грязью дезинфицирующие составы перестают действовать. Поэтому на улицах, открытых территориях лучший метод дезинфекции во время пандемии коронавируса - обработка тряпкой, пропитанной дезраствором, - порекомендовали ученые.

Таким образом, ручная обработка каждой зоны - гарантированно эффективный способ дезинфекции.

Также распыление или фумигацию в ВОЗ не рекомендуют из-за высокого риска появления аллергических реакций у людей, ожога слизистых оболочек и кожи, отравления. Единственный метод бесконтактной обработки, который ВОЗ рекомендует, - «туманообразование» (испаренный водород в качестве химического дезсредства), которое в некоторых странах применяется для дезинфекций в клиниках и больницах.

А вот УФ-облучение специальными дампами, которое используют для дезинфекции терминалов, комнат персонала, палат после выписки больных, должно применяться вместе с все той же ручной обработкой.

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