ВОЗ о распылении дезинфекторов на улицах, в больницах и помещениях: «Это неэффективно и опасно!»

Специалисты Всемирной организации опубликовали доклад об уборке и дезинфекции в контексте пандемии COVID-19

Изменить размер текста: A A

Специалисты ВОЗ назвали неэффективным такой способ борьбы с нераспространением коронавируса, как дезинфекция. Это говорится в докладе, опубликованном на сайте организации who.int.

Почему представители ВОЗ заявляют, что распыление дезинфекционных составов не помогает остановить COVID-19?

- Метод распыления дезинфекторов в больницах и зданиях является малодейственным и даже небезопасным. Во время распыления в помещениях так или иначе остаются зоны, которые не достигает необходимая доза вещества. Кроме того, после контакта с грязью дезинфицирующие составы перестают действовать. Поэтому на улицах, открытых территориях лучший метод дезинфекции во время пандемии коронавируса - обработка тряпкой, пропитанной дезраствором, - порекомендовали ученые.

Таким образом, ручная обработка каждой зоны - гарантированно эффективный способ дезинфекции.

Также распыление или фумигацию в ВОЗ не рекомендуют из-за высокого риска появления аллергических реакций у людей, ожога слизистых оболочек и кожи, отравления. Единственный метод бесконтактной обработки, который ВОЗ рекомендует, - «туманообразование» (испаренный водород в качестве химического дезсредства), которое в некоторых странах применяется для дезинфекций в клиниках и больницах.

А вот УФ-облучение специальными дампами, которое используют для дезинфекции терминалов, комнат персонала, палат после выписки больных, должно применяться вместе с все той же ручной обработкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Австралия и еще 115 стран требуют провести глобальное расследование причин пандемии COVID-19.

Требовать компенсаций, кажется, не будут, но хотят не предотвратить еще одну подобную эпидемию (подробности).

Посмотрите, как во время коронавируса военные дезинфицируют больницу в Старых Дорогах.

Медики и военные вместе сражаются с пандемией (подробности).