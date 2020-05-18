2020-05-18T10:55:23+03:00
Общество
КП Беларусь

«Более 120 переболевших коронавирусом сдали плазму, а хотели 200». Медик рассказал, почему не все желающие могут стать донорами

Около 70% переносят COVID бессимптомно
Настасья КОРСАК
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Переболевшие коронавирусом могут сдать плазму и спасти жизнь тем, кто борется с болезньюПереболевшие коронавирусом могут сдать плазму и спасти жизнь тем, кто борется с болезньюФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Около 70% населения как в Беларуси, так и в мире переносят COVID-19 в бессимптомной форме.

- И мы ожидаем, что, возможно, антитела есть у тех людей, которые об этом даже не подозревают, - сказал в эфире СТВ директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. - Поэтому так называемые исследования популяционного иммунитета, когда у определенной группы лиц исследуется наличие антител, достаточно эффективны с точки зрения прогнозирования течения дальнейшего инфекции COVID-19. А для нас, для службы крови, очень важно еще и найти потенциальных доноров.

Карпенко рассказал, что Минздрав согласовывает исследование более 2 тыс. регулярных доноров плазмы и крови из базы центра, которые уже готовы к донациям после обследований. К эксперименту могут приступить в ближайшее время.

- Заодно мы можем решить две задачи: посмотреть, возможно, кто-то переболел в бессимптомных формах, и для нас это возможность найти новых доноров и увеличить объемы заготовки плазмы, - сказал Карпенко.

Всего в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий насчитывается около 2 тыс. доноров плазмы и тромбоцитов и около 15 тыс. доноров крови.

- Первую донацию плазмы провели в Беларуси 11 апреля. На сегодня более 120 человек стали донорами плазмы, при этом было зарегистрировано более 200 желающих записаться на переливание, - привел цифры руководитель РНПЦ. - Однако не все подошли из-за противопоказаний или отсутствия антител в организме. Чтобы сдать плазму, донор должен пройти достаточно углубленный медицинский осмотр. Сама процедура переливания длится от 30 до 50 минут. 99% доноров переносят забор плазмы без каких-либо побочных эффектов.

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