2020-05-18T12:35:01+03:00
Общество
КП Беларусь

«Коронавирус не сможет повлиять на работу нашего рынка»: в Лунинце во время пандемии готовы начать торговлю

Тем временем первая клубника на Брестчине уже появилась - цена стартовала с 20 рублей за килограмм
Надежда БУТОВИЧ
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Торговать клубникой продавцы и закупщики будут в масках и перчатках и только так! Фото: Reuters.Торговать клубникой продавцы и закупщики будут в масках и перчатках и только так! Фото: Reuters.
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Знаменитый на всю Беларусь оптовый клубничный рынок в агрогородке Дворец, что на Лунинеччине, вот-вот готов развернуть масштабную сезонную торговлю. Об этом журналистам «Медиа-Полесья» рассказал директор рынка Игорь Прокопович.

К сезону продаж клубники, который, скорее всего, начнется с 1 - 5 июня, готовятся со всей ответственностью. Прежде всего намерены соблюдать все санитарные и гигиенические нормы в условиях COVID-19.

- Коронавирус никоим образом не сможет повлиять на работу нашего рынка, - уверен Игорь Прокопович. - Мы будем беспрекословно соблюдать все требования белорусской государственной санитарно-эпидемиологической службы. Работников рынка экипируем средствами защиты. Выдавая квитки для въезда на территорию рынка, тут же предоставим для продажи маски и перчатки, другие средства защиты. Оборудуем места для мытья и обработки рук, регулярно будем дезинфицировать торговые площади и поверхности. И у закупщиков, и у продавцов потребуем соблюдения санрежима. При посещении туалетов будем следить за соблюдением дистанции.

Фермеры надеются, что из-за пандемии они не понесут убытки. Фото: Reuters.

Фермеры надеются, что из-за пандемии они не понесут убытки. Фото: Reuters.

Правда, основатель Дворецкого рынка предупреждает, что мелкие продавцы должны будут сами следить и обеспечивать свою безопасность.

- Человека с одним-двумя ведрами клубники обеспечивать СИЗ мы не сможем, их же тысячи в день проходит! Поэтому они должны сами себя обезопасить, - уточнил предприниматель.

К слову, первую клубнику на Лунинеччине уже можно купить. В деревне Язвинки фермеры продают первую ягоду из теплицы по 20 рублей за кило.

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Закупщики нещадно сбивают цены в разгар сезона (подробности).

Из-за слишком низких цен продавцы выбрасывают клубнику прямо в поле.

Ягоды потеряли цену из-за большого предложения (подробности).

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