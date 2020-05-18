2020-05-18T12:31:55+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курс валют в Беларуси на 18 мая: торги начались с удешевления доллара, евро и рубля РФ

С чего началась неделя на старте торгов?
Надежда БУТОВИЧ
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С начала недели белорусский рубль укрепился в цене.С начала недели белорусский рубль укрепился в цене.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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На старте валютных торгов Белорусская валютно-фондовая биржа отмечает удешевление трех основных валют. Такая информация опубликована на сайте БВФБ.

Таким образом, для белорусского рубля, который неделей ранее не мог удержать равновесие, то увеличивая стоимость, то падая в цене к основным валютам, неделя началась на позитивной ноте.

К полудню понедельника, 18 мая, на валютной бирже Минска проинформировали об укреплении белорусского рубля и, соответственно, удешевлении основных валют и валютной корзины в среднем на 0,2%.

Итоги торгов на валютном рынке следующие: 1 доллар - 2,4358 белорусского рубля, 1 евро - 2,6336 белорусского рубля, 100 рублей РФ - 3,3371 белорусского рубля.

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