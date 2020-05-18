КП Беларусь
В Минске ветром сорвало остановку - она упала на троллейбус. Пострадала пассажир
Водитель троллейбуса резко затормозил
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Инцидент произошел в Минске, на остановке "Улица Брестская". Из-за серьезного ветра сорвало каркас остановки.
- От сильного порыва ветра металлический каркас упал на подъезжающий троллейбус 59-го маршрута, - передает информацию старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.
Водитель троллейбуса резко затормозил, в результате экстренного торможения пострадала пассажир троллейбуса.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.