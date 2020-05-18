2020-05-18T12:29:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске ветром сорвало остановку - она упала на троллейбус. Пострадала пассажир

Водитель троллейбуса резко затормозил
Настасья КОРСАК
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Фото: УГАИ ГУВД МингорисполкомаФото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Инцидент произошел в Минске, на остановке "Улица Брестская". Из-за серьезного ветра сорвало каркас остановки.

- От сильного порыва ветра металлический каркас упал на подъезжающий троллейбус 59-го маршрута, - передает информацию старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.

Водитель троллейбуса резко затормозил, в результате экстренного торможения пострадала пассажир троллейбуса.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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