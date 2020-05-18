2020-05-18T12:28:52+03:00
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Во Франции готовы объявить график возобновления работы туристического сектора

Страна «осторожно и постепенно» возобновляет экономическую активность
Надежда БУТОВИЧ
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Франция настроена реанимировать работу туротрасли. Фото: Reuters.Франция настроена реанимировать работу туротрасли. Фото: Reuters.
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Власти Франции во время Пятого межведомственного комитета по туризму приняли решение о возобновлении туристического сектора в стране, сообщается на сайте правительства.

- Уже с понедельника (18 мая. - Ред.) Франция постепенно и осторожно возобновляет путь экономической активности, учитывая все же и тот факт, что кризис в области здравоохранения еще далек от завершения, - подчеркивается в заявлении госсекретаря Франции по туризму Жан-Батиста Лемуана.

Что же касается турсектора, то правительство занимается разработкой плана по скорейшему возобновлению и поддержке этой экономической ниши. И уже 25 мая точный график будет определен и предоставлен. Хотя еще ранее, с 16 мая, часть пляжей и турмаршрутов во Франции открылись для посещения.

В правительстве напомнили о рисках, связанных с все еще не прекратившейся пандемией COVID-19, но и заявили, что не хотят рисковать, оставляя важный для страны сектор (туризм) пострадавшим. Во Франции в туротрасли прямо или косвенно заняты 2 миллиона человек, только в 2019 году страну посетили 90 миллионов туристов. А в бюджет государства туризм приносит около 8%.

- То, что хорошо для туризма, часто хорошо для Франции, а то, что поражает туризм, явно поражает Францию - в самом сердце. Думайте об этом, вспоминая, что 95% французских отелей сейчас закрыты, - резюмировал Лемуан.

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