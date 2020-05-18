«Белпочта» повышает тарифы на пересылку международных почтовых отправлений из-за коронавируса

По Беларуси цены будут прежние. Фото belta.by

А с 18 мая открывается прием международных почтовых отправлений адресатам таких стран, как Аргентина, Бразилия, Гонконг, Египет, Индия, Республика Корея, Мексика, Таиланд, Япония

Изменить размер текста: A A

Из-за пандемии COVID-19 в мире и различных факторов, связанных со сдерживанием эпидемии, сокращаются или уменьшаются почтовые авиарейсы. «Белпочта» пробует иные способы перевозки: автомобильным, воздушным и морским транспортом. Цены новых перевозчиков (авиаперевозчиков) повыше ранее действовавших. Поэтому «Белпочта» и изменила тарифы на услуги по пересылке международных почтовых отправлений, сообщили на предприятии.

По Беларуси цены будут прежние.

С 18 мая открывается прием международных почтовых отправлений адресатам таких стран, как Аргентина, Бразилия, Гонконг, Египет, Индия, Республика Корея, Мексика, Таиланд, Япония. В Сенегал и Уругвай будут приниматься только отправления международной ускоренной почты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Италия открывает границы для туристов.

Правда, приехать на отдых смогут граждане далеко не всех стран (подробности).

«Чтобы не допустить другую пандемию»: вслед за Австралией более 110 стран требуют провести расследование причин COVID-19.

Ответ от ВОЗ поступит в ближайшие дни (подробности).

Эстония не хочет летать в страны с высоким риском заболеваемости, среди них и Беларусь.

Авиасообщение с Минском будет закрыто с 24 мая (подробности).