«Белпочта» повышает тарифы на пересылку международных почтовых отправлений из-за коронавируса
Из-за пандемии COVID-19 в мире и различных факторов, связанных со сдерживанием эпидемии, сокращаются или уменьшаются почтовые авиарейсы. «Белпочта» пробует иные способы перевозки: автомобильным, воздушным и морским транспортом. Цены новых перевозчиков (авиаперевозчиков) повыше ранее действовавших. Поэтому «Белпочта» и изменила тарифы на услуги по пересылке международных почтовых отправлений, сообщили на предприятии.
По Беларуси цены будут прежние.
С 18 мая открывается прием международных почтовых отправлений адресатам таких стран, как Аргентина, Бразилия, Гонконг, Египет, Индия, Республика Корея, Мексика, Таиланд, Япония. В Сенегал и Уругвай будут приниматься только отправления международной ускоренной почты.
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