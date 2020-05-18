«Хотел посмотреть на реакцию людей». Гомельчанин распылял газ из баллончика в магазинах и киосках

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В милицию в Гомеле несколько человек обратились с одной проблемой: неизвестный мужчина распылял слезоточивый газ из баллончика в киосках на улицах и небольших магазинчиках.

- По проспекту Речицкому в областном центре он запустил газ через окошко в киоск «Белсоюзпечать», через день похожее произошло с киоском на проспекте Октября, - рассказывают детали в УВД Гомельского облисполкома. - Пострадало и несколько магазинчиков шаговой доступности. Для атаки выбирал места с небольшими помещениями, где продавцам мог быть нанесен наибольший эффект от распыления газа.

После того как поступило несколько заявлений, продавцов предупредили: если такое повторится - вызывайте милицию, нажимайте на тревожную кнопку.

- 6 мая в начале одиннадцатого утра сигнал тревоги сработал в магазине «Мегавкус» на улице Международной в Гомеле, - продолжают в УВД. - Мужчина беспричинно распылил в помещении слезоточивый газ. Прибывшие сотрудники Советского отдела Департамента охраны задержали 44-летнего гомельчанина. При нем был обнаружен баллончик, предназначенный для самообороны.

Мужчина признался, что газ распылял действительно он. С его слов, хотел посмотреть эффективность и реакцию на него людей. Возбуждено уголовное дело.