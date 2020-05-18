Число умерших из-за коронавируса в Беларуси на 18 мая 2020 года составило 171

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 мая 2020 года

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Минздрав поделился актуальной статистикой.

- В Беларуси на 18 мая зарегистрированы 30 572 человека с положительным тестом на COVID-19. выздоровели и выписаны 10 130 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

По информации Минздрава, за все время умер 171 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего проведено 364 319 тестов.

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