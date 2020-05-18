Выгорела практически полностью: в Новополоцке на 9-м этаже горела квартира
17 мая в 3.16 в подразделение МЧС поступило сообщение о пожаре по улице Калинина в Новополоцке. Когда спасатели прибыли к месту вызова, одна из квартир на девятом этаже была сильно задымлена, сообщается в источнике.
Хозяйка и ее сожитель ушли из квартиры сами. У женщины, после предварительного осмотра ее медработниками, ожоги и отравление продуктами горения. Она госпитализирована. Работники МЧС эвакуировали с горящего и нижнего этажей 10 человек, из них один ребенок.
Пожар был локализован и потушен. Огнем уничтожено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. У соседей повреждены оконная рама балкона и входная дверь, закопчены стены и потолок. Причину происшествия устанавливают.
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