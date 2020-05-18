22-летний пьяный брестчанин ночью стрелял в людей на городском пляже

Почему он это делал, мужчина объяснить не смог

Изменить размер текста: A A

Ночью 17 мая 22-летний неработающий житель Бреста находился на центральном городском пляже. Молодой человек был пьян. Он несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в парня, который находился на пляже с девушкой.

- В результате действий подозреваемого брестчанину причинены телесные повреждения, - говорят о последствиях в Следственном комитете.

Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело. На допросе мужчина сказал, что причину поступка не помнит, потому что был пьян.

- Следователи осмотрели места происшествия, изъяли пневматический пистолет, допросили потерпевшего и свидетелей, - рассказывают детали в Следственном комитете. - Назначена судебно-медицинская экспертиза.