Белорусские НПЗ в I квартале снизили переработку нефти на 40,6%

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Переработка нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах - новополоцком "Нафтане" и Мозырском НПЗ - в I квартале 2020 года снизилась на 40,6% и составила 2,76 млн т.

- Индекс производства промышленной продукции концерна в сопоставимых ценах по итогам I квартала составил 83,8%. Добыто 424 тыс. т нефти (101,9% к январю - марту 2019 года). Объем переработки нефти за три месяца составил 2,76 млн т (59,4% к соответствующему периоду прошлого года), - сообщает "Вестник Нефтехима".

За три месяца концерн выполнил два из трех ключевых показателей эффективности: рентабельность продаж в промышленности и показатель по энергосбережению. Не выполнен показатель по экспорту товаров.

- Негативное влияние на показатели внешней торговли оказали снижение физических объемов экспорта нефтепродуктов, падение котировок на нефть марки Urals на 24%, с $63,2 до $48,1 за баррель, вовлечение в переработку на НПЗ запланированной на экспорт белорусской нефти и снижение котировок и экспортных цен на химическую и нефтехимическую продукцию. В итоге экспорт товаров составил $921,2 млн, или 44,2% к соответствующему периоду прошлого года (при задании 103,5%).