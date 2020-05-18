Беларусь хочет взять два кредита у Китая

У нашей страны кредитный рейтинг на уровне В со стабильным прогнозом

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Как сообщает рейтингового агентство Fitch, Беларусь сейчас ведет переговоры о двух двусторонних займах с Китаем. На днях агентством было подтверждено, что кредитный рейтинг Беларуси находится на уровне В со стабильным прогнозом.

О какой сумме идет речь, не сообщается. Известно, что в прошлом году Банк развития КНР уже выдал Беларуси 3,5 млрд юаней. Это в долларах где-то 600 млн.

Все же в своем интервью министр финансов Максим Ермолович заявил, что сейчас правительством ведутся переговоры о займах на общую сумму до 3 млрд долларов.

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