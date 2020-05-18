Пройти третий этап репетиционного тестирования абитуриенты смогут онлайн

В этом году абитуриенты могут пройти репетиционное тестирование онлайн Фото: Павел МАРТИНЧИК

Услуга будет доступна на сайте РИКЗ с 19 мая

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Из-за коронавируса многие пункты проведения репетиционного тестирования отменили возможность потренировать свои силы офлайн. Но на сайте Республиканского института контроля знаний c 19 мая можно будет сдать репетиционное тестирование онлайн.

- Предварительной регистрации для прохождения РТ в онлайн-режиме не требуется, - сообщается на сайте РИКЗ. - Пройти тестирование можно в любое удобное время после 19 мая.

Чтобы проверить свои знания, абитуриентам, как и раньше, зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний. Можно оплатить услугу через ЕРИП или воспользоваться одной или несколькими свободными оплатами, которые были возвращены при отмене репетиционного тестирования.

О дате, до которой можно будет пройти репетиционное тестирование, в РИКЗе сообщают размыто.

- Услуга по прохождению третьего этапа репетиционного тестирования в онлайн-режиме будет доступна на сайте РИКЗ с 19 мая и будет предоставлена в достаточно продолжительном временном интервале, позволяющем удовлетворить в ней потребность всем желающим абитуриентам.