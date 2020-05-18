Брестчанин исправил запись в трудовой о причине увольнения, чтобы устроиться на новую работу

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Вместо новой работы 59-летний брестчанин нажил себе проблем. С прошлого места работы его уволили, что называется, по статье. Причину увольнения мужчина посчитал постыдной и решил внести в трудовую книжку правки. А чтобы подкорректировать свою биографию, сделал еще и характеристику с прежней работы.

Правда, новый работодатель сразу заподозрил подделку. Сотрудника он на работу не взял, а документы передал в милицию. Правоохранители отправили их на экспертизу.

- Установлено, что в трудовую книжку вносились изменения. Первоначальные записи подчищены, в них дописаны и дорисованы буквы и штрихи. При исследовании предоставленной характеристики специалист пришел к выводу, что изображение оттиска печати выполнено способом цветной струйной печати, а подписи руководителей в документе срисованы на просвет, - комментирует выводы экспертов Татьяна Коток, официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Эксперты подтвердили, что документы подделаны. Правоохранительные органы проводят по этому факту проверку.

Напомним, подделка официальных документов в Беларуси наказывается по Уголовному кодексу. Статья 380 УК РБ предусматривает за это наказание от штрафа до ограничения или лишения свободы.