Лидчанка продала квартиру за $15 тысяч и взялась праздновать - лишилась всех денег

Милиции пришлось выяснять, сколько денег она пропила, а сколько у нее украли и кто именно

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В конце прошлого года 52-летняя жительница Лиды продала квартиру, полученную в наследство, за $15 тысяч в эквиваленте. 10 тысяч рублей она положила в банк, остальные наличные оставила у себя. После она приобрела некоторые бытовые вещи и решила все это дело отметить. Пришла весна, а застолье, на котором собралось много новых знакомых, никак не заканчивалось. Вот тогда рядом с хозяйкой и появился ранее неоднократно судимый 50-летний лидчанин. На тот момент у владелицы денег оставалось около $4 тысяч.

Как рассказали в отделе уголовного розыска Лидского РОВД, новый знакомый попросил дать ему взаймы $300. «Олигарх» отсчитала нужную сумму, а пакет с остальной наличностью положила в карман. В тот же день, когда ее подшофе заносили домой, деньги выпали. Незаметно для других участников компании мужчина подобрал их и присвоил.

Что делать? Деньги пропали, а продолжения хочется. Она пошла в банк, забрала часть вклада и продолжила гулянья. О пропаже валюты в милицию заявила только через три недели. Сыщики выяснили, кто совершил кражу, - вор не стал отрицать свою причастность к инциденту.

Никто из фигурантов не мог вспомнить точную сумму пропавшего, так как все участники неделями не просыхали. Милиционеры провели очень кропотливую работу и по крупицам восстановили предшествующие события, чтобы установить сумму пропажи. Всего новоиспеченный товарищ похитил $3600. Он рассказал, что отдал на хранение деньги своему брату, но не сдерживался, брал деньги частями и пропивал. Оперативниками было изъято всего лишь несколько сотен долларов.

Следователем дана правовая оценка действиям фигуранта. Возбуждено уголовное дело за кражу.

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