2020-05-18T17:36:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Cтудент подрабатывал в службе доставки, однако развозил не только еду, но и закладки

Крупную партию наркотиков в автомобиле молодого человека обнаружила служебная собака
Настасья КОРСАК
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После того как наркотики изъяли, служебная собака по кличке Мерс нашла в дверце автомобиля нашла еще один свертокПосле того как наркотики изъяли, служебная собака по кличке Мерс нашла в дверце автомобиля нашла еще один свертокФото: Павел МАРТИНЧИК
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20-летний гомельчанин учился в университете и подрабатывал курьером в службе по доставке еды в Минске. Кроме еды молодой человек развозил закладки. Подозреваемого задержали на работе и изъяли более 9 граммов наркотиков.

- В автомобиле обнаружили 51 сверток с метадоном, - конкретизирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. - Наркотики молодой человек перевозил на пассажирском сиденье.

После того как наркотики изъяли, служебная собака по кличке Мерс нашла в дверце автомобиля еще один сверток с белым веществом.

- Это был 1 грамм амфетамина, - уточняют в милиции. - Изъяты электронные весы и приспособления для фасовки.

Среди фотографий в телефоне задержанного милиция нашла снимки с указанием мест заложенных ранее закладок.

Возбуждено уголовное дело. Раньше молодого человека не привлекали к уголовной ответственности.

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