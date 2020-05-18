Cтудент подрабатывал в службе доставки, однако развозил не только еду, но и закладки

После того как наркотики изъяли, служебная собака по кличке Мерс нашла в дверце автомобиля нашла еще один сверток Фото: Павел МАРТИНЧИК

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20-летний гомельчанин учился в университете и подрабатывал курьером в службе по доставке еды в Минске. Кроме еды молодой человек развозил закладки. Подозреваемого задержали на работе и изъяли более 9 граммов наркотиков.

- В автомобиле обнаружили 51 сверток с метадоном, - конкретизирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. - Наркотики молодой человек перевозил на пассажирском сиденье.

После того как наркотики изъяли, служебная собака по кличке Мерс нашла в дверце автомобиля еще один сверток с белым веществом.

- Это был 1 грамм амфетамина, - уточняют в милиции. - Изъяты электронные весы и приспособления для фасовки.

Среди фотографий в телефоне задержанного милиция нашла снимки с указанием мест заложенных ранее закладок.

Возбуждено уголовное дело. Раньше молодого человека не привлекали к уголовной ответственности.