В Гродненской области мужчина избил до смерти свою сожительницу и ушел выпивать к соседу
В своем Телеграм-канале Следственный комитет сообщил, что в милицию утром 18 мая пришло сообщение об обнаружении тела 54-летней женщины в Мостовском районе.
- Стало известно, что вечером 17 мая 54-летняя женщина была избита до смерти своим 45-летним сожителем. Он нанес ей многочисленные удары по голове и телу. После случившегося мужчина ушел к соседу выпивать. Он в подробностях все рассказал, но сосед не поверил. Утром 18 мая женщину нашли мертвой, - отметили в СК.
Следователи со специалистами ГКСЭ осмотрели место происшествия. Подозреваемый мужчина задержан. Как оказалось, он уже был судим за подобное убийство. Проводится дальнейшее расследование.
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