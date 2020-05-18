В Гродненской области мужчина избил до смерти свою сожительницу и ушел выпивать к соседу

В Гродненской области 54-летняя женщина была избита до смерти своим сожителем. Фото: Телеграм-канал СК

Инцидент произошел в одной из деревень Мостовского района

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В своем Телеграм-канале Следственный комитет сообщил, что в милицию утром 18 мая пришло сообщение об обнаружении тела 54-летней женщины в Мостовском районе.

- Стало известно, что вечером 17 мая 54-летняя женщина была избита до смерти своим 45-летним сожителем. Он нанес ей многочисленные удары по голове и телу. После случившегося мужчина ушел к соседу выпивать. Он в подробностях все рассказал, но сосед не поверил. Утром 18 мая женщину нашли мертвой, - отметили в СК.

Следователи со специалистами ГКСЭ осмотрели место происшествия. Подозреваемый мужчина задержан. Как оказалось, он уже был судим за подобное убийство. Проводится дальнейшее расследование.

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