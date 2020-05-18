Тихановский получил еще 15 суток ареста и выйдет на свободу лишь пятого июня

Такое решение было принято 18 мая в суде города Гомеля

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Блогер Сергей Тихановский получил еще 15 суток ареста. Такое решение принял суд Советского района города Гомеля 18 мая. Тихановский выйдет на свободу лишь 5 июня.

Блогер был задержан под Могилевом 6 мая и помещен в ИВС. Несмотря на это Тихановский был намерен принимать участие в предстоящих президентских выборах. Но ЦИК отказал супруге Сергея в регистрации инициативной группы. После этого Светлана Тихановская снова подала документы в ЦИК, но уже для регистрации своей инициативной группы.

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