Одна попытка ЭКО бесплатно и пересчет стажа. Принят указ о соцподдержке. Что изменится?

А с 1 сентября 2020 года, согласно указу, многодетным семьям будут по-другому платить пособие Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Александр Лукашенко подписал указ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». Мы посмотрели, что изменит этот документ.

Большинство изменений вступит в силу с 1 января 2021 года.

Женщинам, которые родили четверых детей, будет засчитываться в трудовой стаж для назначения пенсии время в отпуске по уходу за ребенком до 12 лет в общей сложности. Сейчас засчитывается только 9 лет. А назначать трудовые пенсии многодетным мамам будут при наличии стажа работы не менее 20 лет и страхового стажа не менее 10 лет. Сейчас - 17 лет 6 месяцев.

Изменения коснутся и людей с инвалидностью. Для тех, кто имеет инвалидность больше 10 лет, снизятся требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту (пропорционально времени нахождения на инвалидности). Речь идет о 1 и 2 группах инвалидности.

Инвалидам с детства на 5 лет снизят требования к продолжительности трудового стажа для получения права на досрочную пенсию по возрасту (для женщин - с 20 до 15 лет, для мужчин - с 25 до 20 лет).

Родителям детей-инвалидов с тяжелой степенью утраты здоровья, которые ухаживают за детьми не меньше 20 лет, должны повысить социальные пенсии. До уровня, сопоставимого с минимальной пенсией по возрасту (до Br243,39 при нынешнем размере Br123,39).

Работникам с неполным страховым стажем (но он должен быть больше 10 лет) будут взамен социальной пенсии назначать трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже. Женщины получат такую пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Как предусмотрено для социальной пенсии.

Супружеским парам, в которых женщине не больше 40 лет, при наличии медицинских показаний будет бесплатно предоставляться одна попытка ЭКО.

А с 1 сентября 2020 года, согласно указу, многодетным семьям ежемесячное социальное пособие будут платить до 12 месяцев (сейчас - до 6 месяцев). А критерий нуждаемости вырастет со 100% до 115% БПМ в среднем на душу населения для назначения такого пособия (до Br283,80 при нынешнем размере Br246,78).