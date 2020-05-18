2020-05-18T18:09:45+03:00
Спорт
КП Беларусь

Перенесен матч чемпионата Беларуси: у футболиста «Минска» подозрение на коронавирус

Результатов теста нет неделю, игроки тренируются самостоятельно
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
ФК "Минск" пропускает второй матч из-за коронавируса.ФК "Минск" пропускает второй матч из-за коронавируса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

18 мая бюро Исполнителного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» приняло решение о переносе на более поздний срок матча 10-го тура с участием футбольных клубов «Смолевичи» и «Минск». Игра должна была состояться 23 мая.

Также перенесены матчи 10-го среди дублирующих составов «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) - «Неман» (Гродно) и «Смолевичи» - «Минск».

На прошлой неделе АБФФ сообщала о переносе матчей с участием «Минска» и дзержинского «Арсенала» (Первая лига), так как у футболистов были подозрения на коронавирус. Футболистам сделали тесты.

В беседе с корреспондентом KP.BY председатель ФК «Минск» Игорь Шлойдо сообщил, что матч «Смолевичи» - «Минск» перенесен по той же причине. Но результатов тестов нет до сих пор нет. Игроки команды тренируются индивидуально, коллективных занятий нет.

- Когда планируете вернуться к обычному режиму?

- Мы готовы хоть завтра. Надеюсь, в ближайшие дни.

Ждем.

- Почему перенесли матч дублеров?

- Основа и дубль ведь тренируются вместе, - сказал Игорь Шлойдо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Германии игрокам запрещают обниматься после забитого гола, а в Беларуси все как и раньше

Мы посмотрели, в чем отличие в профилактике коронавируса в нашей Высшей лиге от возобновившейся Бундеслиги (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске столкнулись два легковых автомобиля, один из водителей доставлен в медучреждение
Исследование ЮНИСЕФ в Беларуси: 70% детей перестали ходить в школу, 69% - готовы к дистанционному обучению
Лукашенко подписал закон об амнистии в год 75-летия Победы
В Минске продавец косметики украла из магазина более трех тысяч белорусских рублей
Подростки из Гомеля ломают себе пальцы молотком, чтобы не идти в армию
Перенесен матч чемпионата Беларуси: у футболиста «Минска» подозрение на коронавирус
Одна попытка ЭКО бесплатно и пересчет стажа. Принят указ о соцподдержке. Что изменится?
Тихановский получил еще 15 суток ареста и выйдет на свободу лишь пятого июня
В Гродненской области мужчина избил до смерти свою сожительницу и ушел выпивать к соседу
Cтудент подрабатывал в службе доставки, однако развозил не только еду, но и закладки
Лидчанка продала квартиру за $15 тысяч и взялась праздновать - лишилась всех денег
Брестчанин исправил запись в трудовой о причине увольнения, чтобы устроиться на новую работу
Пройти третий этап репетиционного тестирования абитуриенты смогут онлайн
Беларусь хочет взять два кредита у Китая
Белорусские НПЗ в I квартале снизили переработку нефти на 40,6%