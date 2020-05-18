Перенесен матч чемпионата Беларуси: у футболиста «Минска» подозрение на коронавирус

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18 мая бюро Исполнителного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» приняло решение о переносе на более поздний срок матча 10-го тура с участием футбольных клубов «Смолевичи» и «Минск». Игра должна была состояться 23 мая.

Также перенесены матчи 10-го среди дублирующих составов «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) - «Неман» (Гродно) и «Смолевичи» - «Минск».

На прошлой неделе АБФФ сообщала о переносе матчей с участием «Минска» и дзержинского «Арсенала» (Первая лига), так как у футболистов были подозрения на коронавирус. Футболистам сделали тесты.

В беседе с корреспондентом KP.BY председатель ФК «Минск» Игорь Шлойдо сообщил, что матч «Смолевичи» - «Минск» перенесен по той же причине. Но результатов тестов нет до сих пор нет. Игроки команды тренируются индивидуально, коллективных занятий нет.

- Когда планируете вернуться к обычному режиму?

- Мы готовы хоть завтра. Надеюсь, в ближайшие дни.

Ждем.

- Почему перенесли матч дублеров?

- Основа и дубль ведь тренируются вместе, - сказал Игорь Шлойдо.

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