Подростки из Гомеля ломают себе пальцы молотком, чтобы не идти в армию

Подростки калечат себя, чтобы не идти в армию. Фото: gp.by

Скандальный ролик, опубликованный в одной из социальных сетей, прокомментировали в военкомате [видео]

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В одной из социальных сетей было опубликовано видео, на котором молодые люди ломают себе пальцы с помощью молотка. В описании к ролику говорится о том, что они это делают специально для того, чтобы не идти в армию.

Данную информацию намерены проверить. Если подтвердится, что парни причиняют себе травмы намеренно, то им может грозить даже уголовная ответственность.

«Скорее всего, данное видео — провокация. Всем понятно, что после подобных травм, какое-то время, призывник не сможет зачислиться в запас. Зато его могут привлечь к уголовной ответственности сроком до пяти лет», — рассказал военный комиссар области полковник Андрей Кривоносов.