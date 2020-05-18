2020-05-18T19:00:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Подростки из Гомеля ломают себе пальцы молотком, чтобы не идти в армию

Скандальный ролик, опубликованный в одной из социальных сетей, прокомментировали в военкомате [видео]
ИННА КОРСАК
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Подростки калечат себя, чтобы не идти в армию. Фото: gp.byПодростки калечат себя, чтобы не идти в армию. Фото: gp.by
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В одной из социальных сетей было опубликовано видео, на котором молодые люди ломают себе пальцы с помощью молотка. В описании к ролику говорится о том, что они это делают специально для того, чтобы не идти в армию.

Данную информацию намерены проверить. Если подтвердится, что парни причиняют себе травмы намеренно, то им может грозить даже уголовная ответственность.

«Скорее всего, данное видео — провокация. Всем понятно, что после подобных травм, какое-то время, призывник не сможет зачислиться в запас. Зато его могут привлечь к уголовной ответственности сроком до пяти лет», — рассказал военный комиссар области полковник Андрей Кривоносов.

В Гомеле подростки ломают себе пальцы.

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Подростки из Гомеля ломают себе пальцы молотком, чтобы не идти в армию
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